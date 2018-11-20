В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-20T09:16:01+03:00

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В Брянске квартиры получили 145 обманутых дольщиков из 177. Несколько лет назад они купили жилье у МУП «Брянскстройзаказчик», но до сих пор дома не были достроены.

Чтобы завершить строительство добросовестным компаниям предложили поучаствовать в инвестиционных проектах. Они достраивают дома обманутых дольщиков или расселяют людей в квартиры своего жилого фонда, а взамен получают в аренду участки земли для многоэтажного строительства. Так уже достроили 215-квартирный дом в пятом микрорайоне, 180-квартирный дом на улице Чернышевского в Володарском районе – здесь квартиры получили 75 дольщиков, которые вложили деньги в его строительство. Еще одна компания достраивает 120-квартирный дом на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. 45 человек уже получили в нем квартиры, еще три договора находятся на стадии заключения.

К 19 ноября без жилья пока остаются 32 обманутых МУП «Брянскстройзаказчик» дольщика, сообщаютв пресс-службе областного правительства.

Кстати, правоохранители сейчас расследуют деятельность строительной фирмы и ее руководителей.

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