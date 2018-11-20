2018-11-20T09:16:01+03:00
Общество

В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177

Еще 32 человека остаются пока без жилья
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Три дома уже достроили.Три дома уже достроили.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске квартиры получили 145 обманутых дольщиков из 177. Несколько лет назад они купили жилье у МУП «Брянскстройзаказчик», но до сих пор дома не были достроены.

Чтобы завершить строительство добросовестным компаниям предложили поучаствовать в инвестиционных проектах. Они достраивают дома обманутых дольщиков или расселяют людей в квартиры своего жилого фонда, а взамен получают в аренду участки земли для многоэтажного строительства. Так уже достроили 215-квартирный дом в пятом микрорайоне, 180-квартирный дом на улице Чернышевского в Володарском районе – здесь квартиры получили 75 дольщиков, которые вложили деньги в его строительство. Еще одна компания достраивает 120-квартирный дом на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. 45 человек уже получили в нем квартиры, еще три договора находятся на стадии заключения.

К 19 ноября без жилья пока остаются 32 обманутых МУП «Брянскстройзаказчик» дольщика, сообщаютв пресс-службе областного правительства.

Кстати, правоохранители сейчас расследуют деятельность строительной фирмы и ее руководителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева