В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
У медиков появились комнаты отдыха, санузел и помещение для приема пищи
Фото: газета "Восход".
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В Сураже станция скорой помощи районной больницы переехала в отремонтированное здание. Работы выполнили за счет местного градообразующего предприятия. У медиков появились комнаты отдыха, помещение для приема пищи и санузел.
- Сравнить то помещение, которое мы занимали раньше, с нынешним просто невозможно, – говорят медики. - Здесь создали все условия для круглосуточной работы медперсонала и водителей.
Кстати, скорая помощь в Суражском районе обслуживает от 25 до 40 вызовов в сутки.
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