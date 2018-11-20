В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-20T08:51:29+03:00

У медиков появились комнаты отдыха, санузел и помещение для приема пищи

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В Сураже станция скорой помощи районной больницы переехала в отремонтированное здание. Работы выполнили за счет местного градообразующего предприятия. У медиков появились комнаты отдыха, помещение для приема пищи и санузел.

- Сравнить то помещение, которое мы занимали раньше, с нынешним просто невозможно, – говорят медики. - Здесь создали все условия для круглосуточной работы медперсонала и водителей.

Кстати, скорая помощь в Суражском районе обслуживает от 25 до 40 вызовов в сутки.

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