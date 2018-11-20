2018-11-20T08:43:29+03:00
Происшествия

В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина

В селе Усожа сгорел жилой дом
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В селе Усожа, что в Комаричском районе, сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.22 в понедельник, 19 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли на пожар, частный дом размером пять на восемь метров был полностью охвачен огнем. С пламенем справились через 20 минут. В 19.59 пожар потушили. В огне пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в горящем доме погиб 54-летний мужчина.

Эксперты выясняют, почему случился пожар.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева