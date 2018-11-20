В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-20T08:43:29+03:00

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В селе Усожа, что в Комаричском районе, сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.22 в понедельник, 19 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли на пожар, частный дом размером пять на восемь метров был полностью охвачен огнем. С пламенем справились через 20 минут. В 19.59 пожар потушили. В огне пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в горящем доме погиб 54-летний мужчина.

Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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