В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
В селе Усожа, что в Комаричском районе, сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.22 в понедельник, 19 ноября. На место выехали две автоцистерны.
Когда спасатели прибыли на пожар, частный дом размером пять на восемь метров был полностью охвачен огнем. С пламенем справились через 20 минут. В 19.59 пожар потушили. В огне пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в горящем доме погиб 54-летний мужчина.
Эксперты выясняют, почему случился пожар.
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