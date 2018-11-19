Дорога стала шире

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-19T17:27:15+03:00

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Дорога была перестроена из трёх в шестиполосную за одно лето. Ещё в начале года там, где пролегла магистраль, стояли дома частного сектора. Подрядчики выполнили сложный объём работ с инженерными коммуникациями. Дорожники перенесли электроопоры с троллейбусной контактной сетью, установили 32 современных светодиодных светильника. 624 кубических метра бетона пошло на устройство подпорных стенок. Вдоль новой дороги проложено 342 метра ливневой канализации, почти километр тротуара, установлены бордюрный камень и ограждения. Для удобства жителей сделали три лестничных схода с пешеходной дорожки.

— На данный момент остались только планировочные работы, благоустройство прилегающей территории, - доложил руководству области и города главный инженер компании-подрядчика Максим Борисенко.

Автолюбители, общественный транспорт двигаются по трём полосам в каждую из сторон. Площадь нового дорожного полотна на этом участке — 4 300 квадратных метров. Установлен светофор нового типа, производится его настройка.

— Сегодня мы приехали, чтобы открыть движение. У подрядчика есть ещё две недели на завершение контракта. В этот срок они продолжат работу, не мешая водителям, – пояснил глава Брянской городской администрации Александр Макаров. – У этого объекта длинная история, и сегодня и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в его реализации. Конечную оценку ему дадут наши жители.

После расширения проезжей части на Городищенском повороте изменилась схема движения транспорта. Теперь главной является дорога по улице Объездной при движении от ТЦ «Аэропарк» в сторону Бежицы. Дорога по улице Бежицкой при движении из Советского района в Бежицкий стала второстепенной. Соответствующие дорожные знаки установлены.

— Вы не хуже меня знаете, что это сложный объект. Более десяти лет не могли реализовать этот проект. Мы прошли длинный путь от постановления о муниципальном выкупе, судебные разбирательства с владельцами домов, подготовке строительства, его реализацию. Дорога готова и затруднений движения на этом участке у нас уже не будет, – отметил Глава города Брянска Александр Хлиманков. – Это только первый этап реконструкции дороги на Городищенской горке. В следующем году работы по расширению будут продолжены в сторону ТЦ «Аэропарк».

— Мы с Губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом, поддерживая городскую власть, придерживаемся стратегии решения дорожных проблем, которые тормозят весь город. Большие работы в этом направлении продолжатся и в следующем году, - рассказал председатель Брянской областной Думы Владимир Попков.

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