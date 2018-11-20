Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов

СЕГОДНЯ 01:01 2018-11-20T01:02:21+03:00

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28-летнего и 29-летнего жителей Брянской области обвиняют в кражах из строящихся домов. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Кражи происходили с конца июня в частном секторе Бежицкого района Брянска. Воры по ночам пробирались в оставленные без присмотра дома. Для этого они разбивали стекло в окне. И похищали электроинструменты и бытовую технику.

За четыре месяца зарегистрировали восемь краж, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Злоумышленников никак не удавалось поймать, так как не было ни одного свидетеля преступлений, и они не оставляли улик.

В начале осени полицейские все-таки вышли на след подозреваемых. Оказалось, что двое мужчин уже были судимы за подобные преступления. Сотрудничать со следствием согласился только один из них. Он рассказал, как совершали кражи, и показал, где спрятаны похищенные вещи. Остальное злоумышленники успевали сбыть с рук по заниженной стоимости.

За кражи брянцам грозит до шести лет колонии. Суда они будут дожидаться в СИЗО.

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