2018-11-19T17:12:51+03:00
Общество

В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева

У памятника на территории Пальцовской школы прошел митинг
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В брянском поселке Пальцо 19 ноября почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева. Областные власти, сослуживцы нашего земляка, юнармейцы и школьники возложили цветы на могиле героя. У памятника погибшим в Сирии военнослужащим на территории Пальцовской школы прошел митинг, сообщают в пресс-службе областного правительства. Побывали гости и у мемориальной доски Федору Журавлеву, которая установлена на фасаде школы, где он учился.

Федор Журавлев – уроженец поселка Пальцо в Брянском районе, выпускник местной школы. Он погиб 19 ноября 2015 года недалеко от Пальмиры в Сирии при выполнении координации авиаударов дальней стратегической авиации Российских военно-воздушных сил по террористам. Указом президента брянца наградили орденом Кутузова посмертно.

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