2018-11-19T18:17:59+03:00
Общество

В Брянске после ремонта открыли движение по улице Камозина

На дороге уложили асфальт на 6,6 тысячах квадратных метров
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске после ремонта открыли движение по улице Камозина в Бежицком районе. Новый асфальт уложили от городской больницы №1 до поворота на улицу Ульянова – это 6,6 тысячи квадратных метров полотна.

Старое покрытие сняли фрезерной установкой. Смотровые колодцы подняли до необходимого уровня. Рабочие заменили для этого старые бетонные плиты.

Впервые брянские дорожники использовали для покрытия специальную добавку, которая позволила снизить температуру укладки асфальта без потери качества, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы завершили вечером в субботу, 17 ноября.

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