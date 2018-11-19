В Брянской области украли топливо на 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-19T16:29:55+03:00

Банда действовала на территории Брянской области с ноября 2016-го по февраля 2017 года. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянской области банда из четырех человек украла дизельного топлива на 14 миллионов рублей. Незаконную врезку в нефтепродуктопровод нашли неподалеку от поселка Березовка в Карачевском районе.

- По версии следствия, уроженец Смоленской области вместе с тремя знакомыми в ноябре 2016 года арендовали ангар, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В нем установили камеры видеонаблюдения, топливный насос и бочки для горючего.

Топливо злоумышленники сливали небольшими порциями, чтобы не упало давление в нефтепродуктопроводе. Горючее лилось в бочки через полукилометровый пластиковый рукав, врытый в землю. Сам процесс перекачки запускали дистанционно через смартфон. За четыре месяца с ноября 2016-го по февраль 2017 года они похитили 370 тонн горючего.

Чтобы выйти на след преступников, полицейские делали ДНК-экспертизы найденных на месте врезки окурков и рабочих перчаток. Опрашивали свидетелей и проводили обыски. Подозреваемых задержали на территории разных регионов. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД, организатору кражи топлива помогали 32-летний житель Новгородской области, 23-летний молодой человек из Мордовии и 35-летний житель Калининграда. Сообщников арестовали. Сейчас они находятся в СИЗО.

За кражу горючего приятелям грозит до десяти лет колонии. В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде.

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