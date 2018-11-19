2018-11-19T15:09:51+03:00
Спорт

Брянец Сергей Шаталов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди слепых

Соревнования прошли в египетском Люксоре
Марина АНТОНОВА
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Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.
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Брянский спортсмен Сергей Шаталов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования проходили с 10 по 18 ноября в городе Люксор в Египте. Сергей Шаталов выступал в составе сборной России в весовой категории до 110 килограммов. Он завоевал золотую медаль в упражнении «Жим лежа», сообщают в Центре спортивной подготовки сборных команд Брянской области. А в троеборье он стал вторым.

Сергей Шаталов занимается пауэрлифтингом под руководством тренера Александра Черникова. Незрячий спортсмен - мастер спорта международного класса.

Чемпионат по пауэрлифтингу среди слепых проводится раз в четыре года. Этот вид спорта пока не включен в программу Паралимписких игр.

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