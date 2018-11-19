2018-11-19T14:29:48+03:00
Происшествия

Брянский студент обокрал артистку Росгосцирка

Женщина оставила свой мобильный на скамейке
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет колонии.Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Студента брянского колледжа обвиняют в том, что он обокрал артистку Росгосцирка. Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет колонии.

- По версии следствия, вечером 12 сентября студент во дворе одного из домов на проспекте Ленина нашел на скамейке чужой мобильный телефон, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – С помощью мобильного банка, подключенного к телефону, злоумышленник перевел полторы тысячи рублей на счет однокурсника. Его приятель не подозревал, что деньги студент украл.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянец Сергей Шаталов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди слепых
Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку
В Брянской области установили первый мусорный контейнер для ртутных градусников и лампочек
На борьбу с первым снегом в Брянске выехали 17 машин
В клинцовской сельской школе отремонтировали спортивный зал
В Жуковке пройдет ярмарка вакансий и учебных мест
В Брянске пройдет мемориал Николая Королева по боксу
В Брянске мужчина разбился насмерть, упав с Малыгинского моста
Житель Брянска украл кошелек с 39 тысячами рублей из камеры хранения в магазине
В Советском районе Брянска маршрутка врезалась в припаркованную легковушку
В Брянске погиб водитель иномарки, который врезался в фуру
В Брянске начали ремонтировать ДК БМЗ
В Брянской области стали больше грабить и продавать наркотики в общественных местах
Брянская прокуратура реабилитировала жителя Суземского района, которого необоснованно сослали в Сибирь
Трубчевских автоинспекторов осудили за мелкую взятку
В Погарском районе завершается ремонт в сельских школах
В Белых Берегах горела частная баня