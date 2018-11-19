Брянский студент обокрал артистку Росгосцирка

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-19T14:29:48+03:00

Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет колонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Студента брянского колледжа обвиняют в том, что он обокрал артистку Росгосцирка. Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет колонии.

- По версии следствия, вечером 12 сентября студент во дворе одного из домов на проспекте Ленина нашел на скамейке чужой мобильный телефон, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – С помощью мобильного банка, подключенного к телефону, злоумышленник перевел полторы тысячи рублей на счет однокурсника. Его приятель не подозревал, что деньги студент украл.

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