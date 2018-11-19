В Брянской области установили первый мусорный контейнер для ртутных градусников и лампочек

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-19T14:00:57+03:00

Он появился на одной из улиц Дятькова

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В Брянской области установили первый мусорный контейнер, предназначенный для ртутных градусников и лампочек. Специализированный бак появился во дворе дома №180 на улице Ленина в городе Дятьково. Выкинуть опасные отходы туда могут жители окрестных домов. Контейнер защищен от вандалов.

В энергосберегающих лампочках, которыми пользуются многие брянцы, содержится ртуть. Выбрасывать их в обычную мусорку нельзя. Но специальных контейнеров для сбора опасных отходов пока нет.

Кстати, в регионе нет предприятия, которое утилизировало бы ртутные лампы и другие приборы, содержащие этот элемент.

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