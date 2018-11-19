На борьбу с первым снегом в Брянске выехали 17 машин

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-19T13:41:12+03:00

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На борьбу с первым снегом, который выпал в Брянске в воскресенье, 18 ноября, выехали 17 комбинированных дорожных машин. Все они оборудованы системой «ГЛОНАСС». Это позволяет отслеживать движение машины в реальном времени и контролировать качество уборки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чистить тротуары отправили 10 самоходных подметально-вакуумных машин и несколько тракторов. Они продолжают работать и в понедельник. Малогабаритную технику купили только в этом году. Ее будут использовать для расчистки снега и льда на тротуарах и в труднодоступных для других машин местах.

Дороги первой категории посыпали пескосоляной смесью, чтобы снег на дорогах таял быстрее. Всего за сутки израсходовали 600 кубометров реагента.

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