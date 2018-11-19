2018-11-19T13:41:12+03:00
Общество

На борьбу с первым снегом в Брянске выехали 17 машин

Еще 10 установок расчищали пешеходные дорожки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

На борьбу с первым снегом, который выпал в Брянске в воскресенье, 18 ноября, выехали 17 комбинированных дорожных машин. Все они оборудованы системой «ГЛОНАСС». Это позволяет отслеживать движение машины в реальном времени и контролировать качество уборки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чистить тротуары отправили 10 самоходных подметально-вакуумных машин и несколько тракторов. Они продолжают работать и в понедельник. Малогабаритную технику купили только в этом году. Ее будут использовать для расчистки снега и льда на тротуарах и в труднодоступных для других машин местах.

Дороги первой категории посыпали пескосоляной смесью, чтобы снег на дорогах таял быстрее. Всего за сутки израсходовали 600 кубометров реагента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянец Сергей Шаталов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди слепых
Брянский студент обокрал артистку Росгосцирка
Для Белобережского детского санатория купят водолечебную установку
В Брянской области установили первый мусорный контейнер для ртутных градусников и лампочек
В клинцовской сельской школе отремонтировали спортивный зал
В Жуковке пройдет ярмарка вакансий и учебных мест
В Брянске пройдет мемориал Николая Королева по боксу
В Брянске мужчина разбился насмерть, упав с Малыгинского моста
Житель Брянска украл кошелек с 39 тысячами рублей из камеры хранения в магазине
В Советском районе Брянска маршрутка врезалась в припаркованную легковушку
В Брянске погиб водитель иномарки, который врезался в фуру
В Брянске начали ремонтировать ДК БМЗ
В Брянской области стали больше грабить и продавать наркотики в общественных местах
Брянская прокуратура реабилитировала жителя Суземского района, которого необоснованно сослали в Сибирь
Трубчевских автоинспекторов осудили за мелкую взятку
В Погарском районе завершается ремонт в сельских школах
В Белых Берегах горела частная баня