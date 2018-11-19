2018-11-19T13:25:33+03:00
Общество

В клинцовской сельской школе отремонтировали спортивный зал

На работы потратили 2,7 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Первомайской школе в Клинцовском районе отремонтировали спортивный зал. Образовательное учреждение попало в федеральную программу «Детский спорт». На ремонт потратили больше 2,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

За эти деньги ремонтные работы прошли не только в самом спортзале, но и в раздевалках и санузлах. В помещениях заменили отопительные радиаторы, окна и двери. Строители починили крышу.

Кстати, на базе Первомайской школы работает спортивный клуб. На торжественном открытии обновленного спортзала школьникам подарили баскетбольные мячи.

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