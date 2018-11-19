В Жуковке пройдет ярмарка вакансий и учебных мест
Она состоится 23 ноября в местном Доме культуры
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В брянском городе Жуковка в пятницу, 23 ноября, пройдет ярмарка вакансий и учебных мест. Она состоится в местном Доме культуры. Организует ярмарку Центр занятости населения.
Работодатели смогут подыскать себе сотрудников. Будущие выпускники узнают, куда можно пойти учиться после школы, и как определиться с профессией.
Телефон для справок: 8 (848334)3-10-90.
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