В Жуковке пройдет ярмарка вакансий и учебных мест

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-19T14:32:13+03:00

Она состоится 23 ноября в местном Доме культуры

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В брянском городе Жуковка в пятницу, 23 ноября, пройдет ярмарка вакансий и учебных мест. Она состоится в местном Доме культуры. Организует ярмарку Центр занятости населения.

Работодатели смогут подыскать себе сотрудников. Будущие выпускники узнают, куда можно пойти учиться после школы, и как определиться с профессией.

Телефон для справок: 8 (848334)3-10-90.

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