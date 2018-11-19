В Брянске пройдет мемориал Николая Королева по боксу

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-19T12:18:24+03:00

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября

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В Брянске пройдет Международный турнир Николая Королева по боксу. Соревнования состоятся с 22 по 24 ноября в спорткомплексе «Локомотив» в Фокинском районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Турнир будет посвящен 150-летию с начала железнодорожного движения в Брянской области. На него приедут участники из разных городов России, Украины и Белоруссии.

В состязаниях будут участвовать юноши 14 и 15 лет. Они поборятся за победу в 13 весовых категориях.

22 ноября в 14.00 пройдут предварительные бои. В тот же день в 17.00 состоится торжественное открытие мемориала.

23 ноября спортсмены сразятся в полуфинальных поединках, а 24 ноября состоятся финалы и награждение победителей.

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