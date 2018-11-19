В Брянске мужчина разбился насмерть, упав с Малыгинского моста
Трагедия случилась в субботу, 17 ноября
Спасти мужчину не удалось.Фото: Елена РАКОВА
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В Советском районе Брянска мужчина разбился насмерть, упав с Малыгинского моста. Трагедия случилась в субботу, 17 ноября. Сообщение о ней появилось в социальных сетях.
Очевидцы пишут, что мужчине на вид было около 50 лет. На место ЧП приехала скорая помощь. Пострадавшего отвезли в областную больницу. Но спасти его не удалось. Он умер от полученных травм.
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