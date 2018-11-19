Житель Брянска украл кошелек с 39 тысячами рублей из камеры хранения в магазине
44-летнего жителя Брянска подозревают в краже пакета с продуктами и кошелька с 39 тысячами рублей из камеры хранения магазина. О пропаже полицейским сообщила потерпевшая. Она рассказала, что находилась в торговом зале. А в это время из камеры хранения пропали пакеты с продуктами и сумка с кошельком.
- Через несколько часов полицейские поймали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Для этого потребовалось просмотреть камеры видеонаблюдения.
Выяснилось, что задержанный уже имел судимость за мелкое хищение. В его квартире нашли украденные продукты. А вот деньги он уже успел прогулять.
На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет.
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