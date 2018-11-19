2018-11-19T11:07:11+03:00
Происшествия

В Советском районе Брянска маршрутка врезалась в припаркованную легковушку

Травмы получили одна пассажирка
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Советском районе Брянска маршрутное такси №52 врезалась в припаркованную легковушку. Автоавария случилась в субботу, 17 ноября, возле дома №61 на упроспекте Станке Димитрова.

Водитель маршрутки начал движение от остановки «Областная больница» в сторону улицы Фрунзе и отвлекся от дороги. На правой стороне проезжей части стоял «Нисан Примера». В припаркованном автомобиле водителя не было, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Травмы получила 41-летняя пассажирка маршрутного такси. Женщина ушибла ногу. Ей понадобилась медицинская помощь.

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