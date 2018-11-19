2018-11-19T11:07:35+03:00
Происшествия

В Брянске погиб водитель иномарки, который врезался в фуру

29-летний мужчина умер в больнице в субботу
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Иван Самородский.Фото: vk.com, Иван Самородский.
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В Брянске погиб 29-летний водитель «Ауди 80», который врезался в фуру. Автомобилист умер в городской больнице №1 в субботу, 17 ноября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Об этом сообщили в дежурную часть ГИБДД около трех часов дня.

Напомним, автоавария случилась около половины второго ночи 16 ноября. 58-летний водитель фуры «Вольво» выворачивал с прилегающей территории налево в сторону улицы Речной. Автомобилист за рулем иномарки ехал со стороны улицы Речной в сторону улицы Ульянова.

Легковушка врезалась в фуру и загорелась. Автомобиль угодил прямо в бензобак грузовика. Водителя с травмами увезли в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

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