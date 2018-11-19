В Брянске начали ремонтировать ДК БМЗ
В следующем году на работы выделят 77 миллионов рублей
Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.
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В Бежицком районе Брянска начали ремонтировать ДК БМЗ. Подрядчик снимает покрытие кровли. Его заменят на новое. В этом году в здании установят новые окна и двери.
В следующем году работы продолжатся. В бюджете предусмотрели 77 миллионов рублей на ремонт ДК, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.
Здание ДК БМЗ 1929 года постройки последний раз капитально ремонтировали в 1953 году. После ремонта в нем размесят студии, секции и кружки. Здесь по-прежнему будут проводить концерты и показывать спектакли.
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