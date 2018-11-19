2018-11-19T09:54:23+03:00
Общество

В Брянской области стали больше грабить и продавать наркотики в общественных местах

За десять месяцев раскрыли 1990 подобных преступлений
Марина АНТОНОВА
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С начала года совершили 3868 преступления в общественных местах.С начала года совершили 3868 преступления в общественных местах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области стали больше красть, грабить, продавать наркотики и драться в общественных местах. За десять месяцев насчитали 3868 подобных преступлений. Это больше почти на пять процентов, чем в прошлом году. Больше всего у всех на виду преступники действовали в Советском и Бежицком районах Брянска. Здесь зарегистрировали 800 и 724 преступления соответственно. Больше всего выросло количество правонарушений на улицах Володарского, Советского и Красногорского районов.

А раскрывать преступления, совершенные в общественных местах, стали реже. С начала года раскрыли 1990 таких. За тот же период прошлого года – 2003 преступления.

919 преступлений совершили пьяные в общественных местах. 1175 - те, кто уже был судим. Подростковая преступность в общественных местах сократилась на 10 процентов.

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