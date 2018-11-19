Брянская прокуратура реабилитировала жителя Суземского района, которого необоснованно сослали в Сибирь

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-19T09:40:49+03:00

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Брянская прокуратура реабилитировала жителя Сузеского района, приемную мать которого необоснованно сослали в Сибирь. К правоохранителям обратилась дочь мужчины. Сейчас она живет в Выгоничском районе.

- Заявительница рассказала, что ее отец родился в 1930 году, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Когда он был маленьким, он жил в семье жены своего брата и находился у них на иждивении.

Женщину-опекуна 15 апреля 1943 года постановлением особого совещания НКВД СССР на пять лет отправили в ссылку в Новосибирскую область, как члена семьи изменника Родины. Вместе с ней в Сибирь поехали и ее дети, в том числе приемный.

Прокуратура признала отца заявительницы подвергшимся политическим репрессиям. Жительнице Выгоничского района выдали справку о реабилитации отца.

Кстати, женщина, которая его опекала в несовершеннолетнем возрасте, была реабилитирована еще раньше.

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