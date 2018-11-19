2018-11-19T09:15:59+03:00
Происшествия

Трубчевских автоинспекторов осудили за мелкую взятку

Приговор суда пока не вступил в законную силу
Поделиться:
Полицейские получили 2800 рублей.Полицейские получили 2800 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Двух трубчевских автоинспекторов осудили за взятки. Приговор по статье «Мелкое взяточничество» пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 11 и 12 апреля в Трубчевском районе два сотрудника ДПС получили от работника одной из брянской лесозаготовительной фирмы взятку две тысячи восемьсот рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За вознаграждение полицейские не стали составлять административный протокол за беспрепятственный проезд на этом участке дороге.

Один из фигурантов уголовного дела получил штраф 35 тысяч рублей. Другой – восемь месяцев исправительных работ. В это время 5 процентов его заработка будут удерживать в доход государства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе Брянска маршрутка врезалась в припаркованную легковушку
В Брянске погиб водитель иномарки, который врезался в фуру
В Брянске начали ремонтировать ДК БМЗ
В Брянской области стали больше грабить и продавать наркотики в общественных местах
Брянская прокуратура реабилитировала жителя Суземского района, которого необоснованно сослали в Сибирь
В Погарском районе завершается ремонт в сельских школах
В Белых Берегах горела частная баня
В понедельник брянцев ждет мокрый снег и ветер
В Брянской области почтили память жертв ДТП
Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей
Под Брянском легковушка съехала в кювет и опрокинулась
В Брянск приехал легендарный футболист экс-спартаковец Юрий Гаврилов
Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в смешной программе на ТВЦ
В Брянске с 18 ноября стартует горнолыжный сезон
Зураб Церетели провел мастер-класс для юных художников из Карачева
В Почепском районе строят детский сад на 35 дошколят
Брянские волонтеры убрались на озере и в лесу в Карачевском районе
В воскресенье брянцев ждет снег и мороз
Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель