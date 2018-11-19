Трубчевских автоинспекторов осудили за мелкую взятку

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-19T09:15:59+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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Двух трубчевских автоинспекторов осудили за взятки. Приговор по статье «Мелкое взяточничество» пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 11 и 12 апреля в Трубчевском районе два сотрудника ДПС получили от работника одной из брянской лесозаготовительной фирмы взятку две тысячи восемьсот рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За вознаграждение полицейские не стали составлять административный протокол за беспрепятственный проезд на этом участке дороге.

Один из фигурантов уголовного дела получил штраф 35 тысяч рублей. Другой – восемь месяцев исправительных работ. В это время 5 процентов его заработка будут удерживать в доход государства.

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