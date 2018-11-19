В Погарском районе завершается ремонт в сельских школах

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-19T09:06:05+03:00

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В Погарском районе завершается ремонт сельской школы в поселке Вадьковка. В учебном заведении починили плоскую крышу. На работы выделили восемь миллионов рублей из областного бюджета. Качество работ уже проверили специалисты технадзора. Выдержали крыши и испытания осадками. Раньше дожевая вода протекала в спортзал и классные комнаты. В поменщениях было сыро. Убрали серые подтеки на потолках. Столовую и теплые туалеты отремонтировали за деньги спонсоров и бюджета.

В селе Суворово теплые туалеты появились этой осенью.

В ближайшее время в Брянской области должны исчезнуть уличные туалеты в общеобразовательных сельских школах.

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