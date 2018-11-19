В Белых Берегах горела частная баня
Пожар потушили за 18 минут
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В брянском поселке Белые Берега сгорела частная баня. Сообщение о пожаре на улице 8 Марта поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.18 в воскресенье, 18 ноября. На место выехали две автоцистерны.
Когда спасатели прибыли, постройка размером четыре на пять метров горела полностью. С пламенем удалось справиться за 18 минут. В 21.43 пожар потушили. К счастью, во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
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