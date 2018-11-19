2018-11-19T08:51:41+03:00
Происшествия

В Белых Берегах горела частная баня

Пожар потушили за 18 минут
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянском поселке Белые Берега сгорела частная баня. Сообщение о пожаре на улице 8 Марта поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.18 в воскресенье, 18 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, постройка размером четыре на пять метров горела полностью. С пламенем удалось справиться за 18 минут. В 21.43 пожар потушили. К счастью, во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе Брянска маршрутка врезалась в припаркованную легковушку
В Брянске погиб водитель иномарки, который врезался в фуру
В Брянске начали ремонтировать ДК БМЗ
В Брянской области стали больше грабить и продавать наркотики в общественных местах
Брянская прокуратура реабилитировала жителя Суземского района, которого необоснованно сослали в Сибирь
Трубчевских автоинспекторов осудили за мелкую взятку
В Погарском районе завершается ремонт в сельских школах
В понедельник брянцев ждет мокрый снег и ветер
В Брянской области почтили память жертв ДТП
Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей
Под Брянском легковушка съехала в кювет и опрокинулась
В Брянск приехал легендарный футболист экс-спартаковец Юрий Гаврилов
Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в смешной программе на ТВЦ
В Брянске с 18 ноября стартует горнолыжный сезон
Зураб Церетели провел мастер-класс для юных художников из Карачева
В Почепском районе строят детский сад на 35 дошколят
Брянские волонтеры убрались на озере и в лесу в Карачевском районе
В воскресенье брянцев ждет снег и мороз
Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель