В Брянской области почтили память жертв ДТП

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-18T19:49:38+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, в Брянской области почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий. Уже 13 лет каждое третье воскресенье ноября принято считать всемирным днем памяти жертв ДТП.

В Клинцах совершили поминальное богослужение о погибших в ДТП, а также молебен о здравии всех участников дорожного движения. Их участниками стали около 200 местных школьников. Затем дети выпустили в небо 60 белых воздушных шаров. После чего на улицах города призывали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, раздавали брошюры, сообщают в областной Госавтоинспекции.

В Севске школьники почтить память тех, чья жизнь оборвалась на дороге, у стелы в центре города. Ребята зажигали свечи и оставляли послания с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Стародубские полицейские вместе со школьниками и кадетами на главной улице города просили жителей города не нарушать Правила дорожного движения.

В Новозыбкове отряд волонтеров движения «От сердца к сердцу» Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа провели урок для учащихся второго класса Новозыбковской гимназии. Малышам рассказали о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, повторили дорожные знаки. И в память о погибших зажгли свечи.

Сотрудники полиции и представители молодежной организации в Дятькове обратились к жителям с просьбой соблюдать ПДД. Выложили на дороге бумажные следы, как символ ушедших людей. И зажгли свечи в память о погибших.

В Карачеве полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения, а медики - о правилах оказания первой доврачебной помощи. Участники в память о погибших зажгли свечи и запустили в небо шары.

Памятные мероприятия прошли по всей Брянщине. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.

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