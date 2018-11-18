Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Брянская мастерица из Почепа Наталья Михалькина представила свои работы на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Народный мастер из Брянской области получила специальный диплом.
В рамках работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся ряд конкурсных программ. Конкурс «Русь мастеровая» проводился в форме открытого соревнования мастеров.
Брянские мастера Наталья Михалькина и Александр Мысливченко представили на суд жюри свои работы. По результатам конкурса работы Натальи Михалькиной получили специальный диплом в номинации «Текстильная кукла».
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