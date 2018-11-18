2018-11-18T17:06:46+03:00
Звезды

Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге

Наталья Михалькина получила специальный диплом в номинации «Текстильная кукла»
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянская мастерица из Почепа Наталья Михалькина представила свои работы на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Народный мастер из Брянской области получила специальный диплом.

В рамках работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся ряд конкурсных программ. Конкурс «Русь мастеровая» проводился в форме открытого соревнования мастеров.

Брянские мастера Наталья Михалькина и Александр Мысливченко представили на суд жюри свои работы. По результатам конкурса работы Натальи Михалькиной получили специальный диплом в номинации «Текстильная кукла».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей
Под Брянском легковушка съехала в кювет и опрокинулась
В Брянск приехал легендарный футболист экс-спартаковец Юрий Гаврилов
Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в смешной программе на ТВЦ
В Брянске с 18 ноября стартует горнолыжный сезон
Зураб Церетели провел мастер-класс для юных художников из Карачева
В Почепском районе строят детский сад на 35 дошколят
Брянские волонтеры убрались на озере и в лесу в Карачевском районе
В воскресенье брянцев ждет снег и мороз
Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель