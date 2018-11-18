Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-18T17:06:46+03:00

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Брянская мастерица из Почепа Наталья Михалькина представила свои работы на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Народный мастер из Брянской области получила специальный диплом.

В рамках работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся ряд конкурсных программ. Конкурс «Русь мастеровая» проводился в форме открытого соревнования мастеров.

Брянские мастера Наталья Михалькина и Александр Мысливченко представили на суд жюри свои работы. По результатам конкурса работы Натальи Михалькиной получили специальный диплом в номинации «Текстильная кукла».

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