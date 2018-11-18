2018-11-18T12:31:41+03:00
Происшествия

Под Брянском легковушка съехала в кювет и опрокинулась

В автоаварии пострадали три человека
Елена РАКОВА
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Автоавария произошла вечером 17 ноября.Автоавария произошла вечером 17 ноября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Под Брянском на первом километре автодороги «Брянск-Сельцо-Корчминка» легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Дорожно-транспортное происшествие произошло около половины шестого вечером в субботу, 17 ноября.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Ваз-21310 ехал со стороны леса к автодороге «Брянск-Сельцо». Автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет и машина опрокинулась.

В ДТП пострадали три человека. Водителя и 40-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали в городскую больницу №1. 19-летнего пассажира автомобиля с диагнозом: "ссадины лба, ушиб правой кисти" после оказания медицинской помощи отпустили домой, назначив лечение.

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