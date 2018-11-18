СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-18T10:44:04+03:00

Он стал участником матча против звезд "Динамо"

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В Брянск приехал легендарный футболист экс-спартаковец Юрий Гаврилов. Вместе с ним в наш город наведались бывший игрок "Динамо" Сергей Силкин и бывшие игроки "Торпедо" Вадим Роговской и Андрей Демидов.

Футболисты столичных клубов сыграли против первого и второго "золотых" составов брянского “Динамо”: Сергея Троицкого, Сергея Ромашина, Германа Кудряшова, Виталия Нидбайкина, Владимира Фроленкова и других.

Игра состоялась на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Отрадном, сообщает "Спорт32".

Команды провели два тайма по 35 минут. Но отличиться никому так и не удалось. Игра закончилась со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости. Они победили со счетом 4:3.

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