Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в смешной программе на ТВЦ

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-18T10:11:13+03:00

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Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в эфире федерального телеканала. Брянские артисты выступят в программе "Смех с доставкой на дом".

В эфир она выйдет 18 ноября в 13.35.

В репертуар ансамбля русской песни «Бабкины Внуки» входят песни, которые народ поет уже десятки и даже сотни лет: «Когда мы были на войне», «Донские казаки», «Роза», «Не для меня», «Ой, то не вечер». За годы творческой деятельности коллектив побывал в разных уголках нашей страны и городах дальнего зарубежья – Сочи, Ростов на Дону, Калуга, Москва, Орел, Чебоксары, Брянск, Переславль Залесский, Гомель, Конин, Варшава, Лондон и других.

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