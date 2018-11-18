2018-11-18T09:29:11+03:00
Общество

Зураб Церетели провел мастер-класс для юных художников из Карачева

Ребята наблюдали, как мастер создает живописное полотно
Елена РАКОВА
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Фото: Департамент культуры Брянской области.Фото: Департамент культуры Брянской области.
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Президент Российской академии художеств Зураб Церетели провел мастер-класс для учащихся школы искусств из Карачева. Ребята побывали в МВК РАХ Галерее искусств на Пречистенке.

Юные художники осмотрели экспозицию Галереи искусств. А затем, работая за мольбертом, наблюдали как маэстро создает живописное полотно.

Завершился мастер-класс вручением Благодарностей Российской академии художеств организаторам и участникам I Ткачевского пленэра «На родине мастеров». Он прошел в Брянской области в сентябре, сообщают в департаменту культуры Брянской области.

Его участниками стали художники из Брянска и выпускники творческой мастерской живописи РАХ. Живописцы побывали в Свенском монастыре, Овстуге, на родине Ткачевых, в Николо-Одринском монастыре, на Партизанской поляне. Впечатления от них воплотились в живописных произведениях, составивших экспозицию выставки в Музее братьев Ткачевых в Брянске.

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