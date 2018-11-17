В Почепском районе строят детский сад на 35 дошколят

СЕГОДНЯ 21:29 2018-11-17T21:29:43+03:00

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В почепском селе Дмитрово строят детский сад на 35 дошколят. Из них 15 - малыши ясельной группы.

Строители уже возвели основной корпус, монтируют кровлю, прокладывают проводку внутри помещения.Также на территории детского сада установили собственную газовую котельную, монтируют приемную камеру теплотрассы. Работы идут по графику, сообщают в правительстве Брянской области. На следующей неделе подрядчики начнут благоустраивать прилегающую к садику территорию.

В ближайшие годы в Брянской области планируют построить 13 детских садов на 1100 мест, в том числе 780 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Строительство детских садов идет по всей области. Так, Брянске построят два детских сада и семь пристроек к существующим детским садам. В Брянском районе будет - детский сад на 135 мест, из них 80 мест для ясельных групп. Один детский сад на 135 мест создадут в Суражском районе, из них 80 мест для ясельных групп. Также детский сад на 75 мест возведут в Комаричском районе, из них 20 мест для ясельных групп.

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