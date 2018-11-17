2018-11-17T20:01:00+03:00
Общество

Брянские волонтеры убрались на озере и в лесу в Карачевском районе

Ребята привели в порядок территорию в четыре гектара
Елена РАКОВА
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Фото: Управление лесами Брянской области.Фото: Управление лесами Брянской области.
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Брянские волонтеры очистили берег озера Лесхозовское и в дендропарк у лесничества и березовую рощу в Карачевском районе. Уборку провели ученики школы №5 имени Кузнецова.

Как говорят в пресс-службе управления лесами Брянской области, ребята навели порядок на территории около четырех гектаров.

Директор лесничества Александр Полшков рассказал школьникам о том, как важно беречь природу и участвовать в акции.

За чаепитием сотрудники лесничества поблагодарили отряд волонтеров за проделанную работу и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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