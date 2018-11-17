2018-11-17T18:06:41+03:00
Общество

В воскресенье брянцев ждет снег и мороз

Днем столбик термометра не поднимется выше плюс двух градусов
Елена РАКОВА
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В воскресенье, 18 ноября, брянцев ждет снег и мороз. Весь день в регионе будет переменная облачность.

Днем и ночью выпадет небольшой снег - до одного миллиметра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от минус четырех до минус девяти градусов. Днем - от минус трех до плюс двух градусов.

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