На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-17T13:55:02+03:00

По данным Госавтоинспекции, один из автомобилистов отвлекся

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На брянской трассе в Клинцовском районе столкнулись две фуры. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 16 ноября, около 22.30 на 163 километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

- По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля "Ман" ехал в сторону республики Беларусь, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Он отвлекся от управления и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем "Ман" под управлением 53-летнего водителя. От удара автомобиль вторая фура врезалась в "МАЗ", за рулем которого был 53-летний водитель.

В автоаварии пострадал 49-летний водитель грузовика. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб колена и ушиб голени. Мужчину госпитализировали в Клинцовскую центральную районную больницу.

Всего за последние сутки на дорогах Брянской области произошло четыре автомобильных аварии с пострадавшими. При этом один человек погиб.

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