2018-11-17T12:44:52+03:00
Происшествия

В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе

Сейчас с ней работают следователи
Елена РАКОВА
Поделиться:
Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного в обувной коробке на улицу. На горе-мамашу вышли по чеку, оставленному внутри.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", правоохранители проводят с женщиной активные следственные действия. В том числе, она должна пройти ряд экспертиз. Только после получения их результатов можно будет точно сказать, она ли родила малыша. И что побудило жительницу Брянска совершить противозаконный поступок.

Напомним, младенца в обувной коробке нашли в Володарском районе Брянска 11 ноября. Малышка погибла. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель
В Бежиком районе Брянска открыли отремонтированный сквер имени Александра Морозова
В Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей
В Дятькове открыли обновленное здание мирового суда
Страдающего алкоголизмом жителя Жирятино через суд лишили водительских прав
Жителю Кемеровской области, обманувшему 14 брянцев, не удалось разжалобить суд
В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена
В Брянске открыли обновленный сквер за областной филармонией
На Городищенской горке в Брянске изменилась схема движения
В Брянске отметили Всероссийский день самбо
Обновлен сквер Дружбы
В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин
В Советском районе Брянска прорвало водопровод
Брянским малоимущим семьям выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового ТВ
На развитие спорта в Брянской области потратят почти 700 миллионов рублей
Брянские таможенники перехватили посылки с психотропными веществами
Остановку «Брянск-2» в Фокинском районе перенесут ближе к улице Шолохова
Лучший «анискин» страны брянец Сергей Кузюков: "В работе участкового самое главное - заслужить доверие граждан"
Житель Брянска до смерти забил случайную знакомую
В Карачеве в ювелирной мастерской вспыхнул газовый баллон
В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов, парков и скверов