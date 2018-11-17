В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-17T12:44:52+03:00

Сейчас с ней работают следователи

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В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного в обувной коробке на улицу. На горе-мамашу вышли по чеку, оставленному внутри.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", правоохранители проводят с женщиной активные следственные действия. В том числе, она должна пройти ряд экспертиз. Только после получения их результатов можно будет точно сказать, она ли родила малыша. И что побудило жительницу Брянска совершить противозаконный поступок.

Напомним, младенца в обувной коробке нашли в Володарском районе Брянска 11 ноября. Малышка погибла. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование продолжается.

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