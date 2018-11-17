В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-17T13:55:38+03:00

За последние сутки на Брянщине произошло четыре ДТП с пострадавшими. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Водитель легковушки насмерть сбил 46-летнего пешехода в Бежицком районе Брянска. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати асов вечера в пятницу, 16 ноября, на улице Ульянова.

- По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля "Хендай солярис" ехал со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону улицы Литейной, когда сбил пешехода, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Брянец в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму груди, множественные переломы ребер, тупую травму живота, открытый перелом обеих костей левой голени. Пешехода срочно госпитализировали в городскую больницу №1. Но спасти его жизнь не удалось.

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