2018-11-17T13:55:38+03:00
Происшествия

В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу по "зебре"
Елена РАКОВА
Поделиться:
За последние сутки на Брянщине произошло четыре ДТП с пострадавшими.За последние сутки на Брянщине произошло четыре ДТП с пострадавшими.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Водитель легковушки насмерть сбил 46-летнего пешехода в Бежицком районе Брянска. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати асов вечера в пятницу, 16 ноября, на улице Ульянова.

- По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля "Хендай солярис" ехал со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону улицы Литейной, когда сбил пешехода, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Брянец в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму груди, множественные переломы ребер, тупую травму живота, открытый перелом обеих костей левой голени. Пешехода срочно госпитализировали в городскую больницу №1. Но спасти его жизнь не удалось.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель
В Бежиком районе Брянска открыли отремонтированный сквер имени Александра Морозова
В Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей
В Дятькове открыли обновленное здание мирового суда
Страдающего алкоголизмом жителя Жирятино через суд лишили водительских прав
Жителю Кемеровской области, обманувшему 14 брянцев, не удалось разжалобить суд
В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена
В Брянске открыли обновленный сквер за областной филармонией
На Городищенской горке в Брянске изменилась схема движения
В Брянске отметили Всероссийский день самбо
Обновлен сквер Дружбы
В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин
В Советском районе Брянска прорвало водопровод
Брянским малоимущим семьям выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового ТВ
На развитие спорта в Брянской области потратят почти 700 миллионов рублей
Брянские таможенники перехватили посылки с психотропными веществами
Остановку «Брянск-2» в Фокинском районе перенесут ближе к улице Шолохова
Лучший «анискин» страны брянец Сергей Кузюков: "В работе участкового самое главное - заслужить доверие граждан"
Житель Брянска до смерти забил случайную знакомую
В Карачеве в ювелирной мастерской вспыхнул газовый баллон
В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов, парков и скверов