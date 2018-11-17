В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-17T09:33:54+03:00

"Марафон добра" стартовал в Стародубе в детском садике "Сказка". Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Стародубе стартовал "марафон добра". Это благотворительный проект, в рамках которого устраивают концерты и ярмарки с разными сладостями.

Начался марафон со стародубского детского сада "Сказка", рассказал на своей странице в соцсети глава администрации Стародуба Дмитрий Винокуров.

23-м маленьким выпускникам садика вручили знаки ГТО. Кстати, все собранные во время марафона деньги направят в брянский фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.

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