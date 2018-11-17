В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-17T10:42:17+03:00

К сожалению, во время пожара пострадал человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Легковой автомобиль загорелся ночью, в субботу, 17 ноября, в Бежицком районе Брянска. О возгорании машины на улице Бурова оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили в 00.57.

Как пишут очевидцы ЧП в соцсети, легковушка врезалась в фуру. Автомобиль угодил прямо в бак с горючим грузовика. После этого машина загорелась.

К месту вызова отправили две автоцистерны из пожарно-спасательной части №13.

В 1.02 спасатели уже были на месте. Весь автомобиль полыхал. Но уже через две минуты распространение огня остановили, а 1.06 - пламя полностью потушили.

К сожалению, во время пожара в горящей легковушке пострадал человек. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Фото: vk.com, Иван Самородский.

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