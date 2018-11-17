В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал человек
Легковой автомобиль загорелся ночью, в субботу, 17 ноября, в Бежицком районе Брянска. О возгорании машины на улице Бурова оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили в 00.57.
Как пишут очевидцы ЧП в соцсети, легковушка врезалась в фуру. Автомобиль угодил прямо в бак с горючим грузовика. После этого машина загорелась.
К месту вызова отправили две автоцистерны из пожарно-спасательной части №13.
В 1.02 спасатели уже были на месте. Весь автомобиль полыхал. Но уже через две минуты распространение огня остановили, а 1.06 - пламя полностью потушили.
К сожалению, во время пожара в горящей легковушке пострадал человек. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
Фото: vk.com, Иван Самородский.
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