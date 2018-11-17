В Бежиком районе Брянска открыли отремонтированный сквер имени Александра Морозова

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-17T09:00:06+03:00

Теперь в очереди на благоустройство - Майский парк

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В Бежице открыли обновленный сквер имени Александра Морозова, нашего земляка, одного из создателей легендарного танка Т-34. Церемония прошла в пятницу, 16 ноября.

Бежицкий сквер стал одной из четырех общественных территорий, которые в этом году отремонтировали в Брянске по программе «Формирование комфортной городской среды».

На укладку четырех тысяч квадратных метров плитки новой плитки, реставрацию и перенос бюста Героя Социалистического труда, установку 36 фонарей, 16 скамеек и металлического ограждения по периметру, разбивку 2,5 тысячи квадратных метров газонов, цветников и высадку 1,5 тысячи саженцев кустарника потратили 10,6 миллиона рублей.

Теперь, как говорят в городской администрации, в очереди на благоустройство - Майский парк.

Кстати, продолжается ремонт одной из центральных улиц района - Камозина. Ее начали приводить в порядок несколько дней назад. Там заменили старые плиты перекрытия и подняли до необходимого уровня около 45 смотровых колодцев, сняли старый асфальт и начали укладывать новый. Заменили уже больше половины от планируемых 6,6 тысячи квадратных метров покрытия. Контракт по ремонту дороги на улице Камозина действует до 10 декабря. Но подрядчик намерен завершить его в ближайшие дни.

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