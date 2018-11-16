2018-11-16T19:45:11+03:00
Общество

В Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут следить за тем, чтобы за рулем не было пьяных
Мария Дедкова
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Полицейские напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Полицейские напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Унечском районе 19 ноября пройдут сплошные проверки водителей. Их цель – выяснить, нет ли за рулем пьяных водителей, говорят в областной Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-36-84

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