В Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей
Автоинспекторы будут следить за тем, чтобы за рулем не было пьяных
Полицейские напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Унечском районе 19 ноября пройдут сплошные проверки водителей. Их цель – выяснить, нет ли за рулем пьяных водителей, говорят в областной Госавтоинспекции.
Полицейские напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.
Телефон дежурной части: 74-36-84
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