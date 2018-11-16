В Дятькове открыли обновленное здание мирового суда

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-16T19:20:49+03:00

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В пятнице, 16 ноября, в Дятькове открыли обновленное здание мировых судебных участков.

Здесь заменили оргтехнику и мебель, а само здание оборудовали системами безопасности, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Мировые судьи области рассматривают около 70 процентов от общего количества дел, попадающих во в суды.

По словам экспертов, в последнее время нагрузка на судий выросла. Если в 2000 году мировой судья рассматривал в среднем 38 дел в месяц, то в 2018 году уже 217.

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