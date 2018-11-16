Страдающего алкоголизмом жителя Жирятино через суд лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-16T19:23:18+03:00

По словам специалистов, это заболевание не позволяет мужчине садиться за руль

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Автомобилиста из Жирятинского района, страдающего алкоголизмом, по решению суда лишили водительских прав.

- Мужчина стоял на учете у врача-нарколога, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Чтобы гарантировать безопасность других участников дорожного движения прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие водительских прав жителя Жирятинского района.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что житель Жирятино страдает алкогольной зависимостью. Поэтому суд требования прокурора удовлетворил.

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