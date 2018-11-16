2018-11-16T19:23:18+03:00
Общество

Страдающего алкоголизмом жителя Жирятино через суд лишили водительских прав

По словам специалистов, это заболевание не позволяет мужчине садиться за руль
Мария Дедкова
Поделиться:
По результатам судебно-психиатрической экспертизы, житель Жирятино страдает алкогольной зависимостью.По результатам судебно-психиатрической экспертизы, житель Жирятино страдает алкогольной зависимостью.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Автомобилиста из Жирятинского района, страдающего алкоголизмом, по решению суда лишили водительских прав.

- Мужчина стоял на учете у врача-нарколога, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Чтобы гарантировать безопасность других участников дорожного движения прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие водительских прав жителя Жирятинского района.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что житель Жирятино страдает алкогольной зависимостью. Поэтому суд требования прокурора удовлетворил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей
В Дятькове открыли обновленное здание мирового суда
Жителю Кемеровской области, обманувшему 14 брянцев, не удалось разжалобить суд
В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена
В Брянске открыли обновленный сквер за областной филармонией
На Городищенской горке в Брянске изменилась схема движения
В Брянске отметили Всероссийский день самбо
Обновлен сквер Дружбы
В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин
В Советском районе Брянска прорвало водопровод
Брянским малоимущим семьям выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового ТВ
На развитие спорта в Брянской области потратят почти 700 миллионов рублей
Брянские таможенники перехватили посылки с психотропными веществами
Остановку «Брянск-2» в Фокинском районе перенесут ближе к улице Шолохова
Лучший «анискин» страны брянец Сергей Кузюков: "В работе участкового самое главное - заслужить доверие граждан"
Житель Брянска до смерти забил случайную знакомую
В Карачеве в ювелирной мастерской вспыхнул газовый баллон
В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов, парков и скверов