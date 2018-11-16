Жителю Кемеровской области, обманувшему 14 брянцев, не удалось разжалобить суд

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-16T19:25:18+03:00

Следующие пять лет мужчина проведет в колонии строго режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За мошенничество он отправится в колонию на пять лет

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Брянский областной суд оставил в силе приговор жителю Кемерова. Выяснилось, что 34-летний сибиряк обманул брянцев на миллион рублей.

- Злоумышленник звонил жителям нашего региона, представляясь родственником, попавшим в беду, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянцы, беспокоясь за благополучие своих близких, перечисляли злоумышленнику от 10 до 183 тысяч рублей. За пять месяцев - с октября прошлого года по февраль нынешнего мошенник обманул 14 человек, в том числе 10 пенсионеров.

За это Бежицкий районный суд назначил ему наказание - пять лет колонии строго режима.

Осужденный обжаловал приговор, но областной суд оставил первоначальный вердикт в силе.

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