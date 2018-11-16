В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена
Для развития новой программы унечский завод получил полмиллиарда рублей
Проект будет носить импортозамещающий характер.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена, которых нет в России. Для новой программы Унечский завод тугоплавких металлов получил займ в полмиллиарда рублей, сообщают в пресс-службе Фонда развития промышленности.
Проект будет носить импортозамещающий характер. Как отмечают специалисты, эти сплавы очень востребованы предприятиями машиностроительной, горнодобывающей и металлургической промышленности. На данный момент их Россия закупает на 100%, проект же поможет снизить долю иностранных закупок до 26%.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».