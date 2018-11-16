2018-11-16T18:01:37+03:00
Экономика

В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена

Для развития новой программы унечский завод получил полмиллиарда рублей
Мария Дедкова
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Проект будет носить импортозамещающий характер.Проект будет носить импортозамещающий характер.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области начнут производить оксиды вольфрама и молибдена, которых нет в России. Для новой программы Унечский завод тугоплавких металлов получил займ в полмиллиарда рублей, сообщают в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Проект будет носить импортозамещающий характер. Как отмечают специалисты, эти сплавы очень востребованы предприятиями машиностроительной, горнодобывающей и металлургической промышленности. На данный момент их Россия закупает на 100%, проект же поможет снизить долю иностранных закупок до 26%.

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