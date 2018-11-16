2018-11-16T17:28:23+03:00
Общество

На Городищенской горке в Брянске изменилась схема движения

Главной стала дорога на улице Объездной в сторону Бежицы
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На Городищенской горке в Брянске после расширения изменилась схема движения. Теперь главной стала дорога на улице Объездной в сторону Бежицкого района. Дорога по улице Бежицкой из Советского района в Бежицкий - второстепенная. Дорожные знаки для автомобилистов уже установиили, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, также на Городищенской горке перенесут остановку в сторону Бежицкого района на 80 метров.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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