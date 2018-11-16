В Брянске отметили Всероссийский день самбо
В Брянске 16 ноября отметили Всероссийский день самбо. В оздоровительно-спортивном комплексе в Володарском районе прошли соревнования. На турнир приехали самбисты из Брянской и Калужской областей, а также из Москвы, Курска, Орла, Смоленска и Тулы, сообщают в пресс-службе областного правительства.
80 лет назад самбо признали официальным видом спорта. В этот день в школах самбо по всей стране проходят открытые уроки, показательные выступления спортсменов и состязания.
На открытие соревнований в Брянске пришли ветераны этого вида спорта и Артем Осипенко, который на днях стал семикратным чемпионом мира по самбо. Он выиграл золото на турнире в румынском Бухаресте. Артем пожелал спортсменам удачи.
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