2018-11-16T17:07:25+03:00
Общество

В Брянске отметили Всероссийский день самбо

В городе прошли соревнования, на которые приехали спортсмены из семи регионов
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске 16 ноября отметили Всероссийский день самбо. В оздоровительно-спортивном комплексе в Володарском районе прошли соревнования. На турнир приехали самбисты из Брянской и Калужской областей, а также из Москвы, Курска, Орла, Смоленска и Тулы, сообщают в пресс-службе областного правительства.

80 лет назад самбо признали официальным видом спорта. В этот день в школах самбо по всей стране проходят открытые уроки, показательные выступления спортсменов и состязания.

На открытие соревнований в Брянске пришли ветераны этого вида спорта и Артем Осипенко, который на днях стал семикратным чемпионом мира по самбо. Он выиграл золото на турнире в румынском Бухаресте. Артем пожелал спортсменам удачи.

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