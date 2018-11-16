Обновлен сквер Дружбы

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-16T16:26:11+03:00

После реконструкции открыт сквер за концертным залом «Дружба» в центре Советского района. В торжестве принял участие Глава города Брянска Александр Хлиманков

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С завершением работ в сквере за киноконцертном залом «Дружба» в центре Брянка появилась обширная прогулочная зона. Сквер имени братьев Могилевцевых, Славянская площадь с новым фонтаном, территория сквера Дружбы вокруг филармонии - все это было отремонтировано за последние два года. Теперь благоустроенные пространства радуют горожан и наших гостей.

За то, чтобы отремонтировать сквер у Десны в центре Брянска, проголосовали десятки тысяч горожан. В этом году общественная территория была включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», которую курирует партия «Единая Россия». На реализацию одобренного жителями проекта было выделено около 11 миллионов рублей. За эти деньги на площади 8 500 квадратных метров обновили гранитные фасады, плиткой уложили тротуарные дорожки, установили фонари, лавочки, урны. Украшением этого места стала ротонда. На расчищенной от сорных растений территории высадили деревья и декоративные кустарники, обустроили альпинарии, рокарии и газоны с автополивом. Здесь появились малые архитектурные формы: сухой ручей с мостиком, садово-парковые качели и спортивные снаряды для воркаута. Сквер оснащен системой видеонаблюдения.

Символическую красную ленточку в день официального открытия сквера перерезали Почётные гости: Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, Глава города Брянска Александр Хлиманков, Глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Владимир Попков рассказал, что в 80-х годах прошлого века участвовал в строительстве этого сквера, сегодня в эту территорию вдохнули новую жизнь:

- Мы с Губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом понимаем, что город Брянск – это лицо области, и мы должны уделять ему особое внимание. Что мы и делаем.

Качество работ на всех стадиях реконструкции общественной территории контролировали руководители города. Подводя итог, Глава города Александр Хлиманков отметил:

- В городе Брянске появился ещё один уютный уголок, который очень нравится нашим жителям. Благодаря программе, инициированной Президентом нашей страны, поддержке Губернатора, Брянской областной Думы, мы благоустраиваем наш город, наши дворы, скверы, парки. Мы в начале большого пути. У нас ещё много работы. Только вместе с вами мы сможем всё реализовать. Спасибо вам за терпение, понимание и вашу поддержку!

Глава города рассказал, что еще предстоит очистить берег Десны, углубить реку. В следующем году будут благоустроены еще большее количество дворов и общественных территорий. Какие из них, определяют вместе с горожанами.

Александр Макаров поблагодарил участников проекта:

- Действительно эта территория благоустраивалась в рамках подготовки к 1000-летию Брянска. С тех пор многое пришло в негодность. По вашим просьбам, исходя из вашей критики, услышав вас, мы вместе с вами занимаемся благоустройством города. Спасибо архитекторам, строителям, администрации Советского района, предпринимателям, которые активно поддержали реконструкции этой территории в целом.

Своими впечатлениями поделились брянцы. По их мнению, обновлённая набережная очень быстро приобрела статус излюбленного места отдыха горожан. Велосипедная дорожка, спортивная площадка, малые архитектурные формы и топиарные скульптуры, сухой ручей и альпийские горки, - все эти объекты вызывают интерес не только у детей, но и у взрослых.

В обновленном сквере появилась малая архитектурная форма «Катюша» — символ известной одноименной песни, которой 25 ноября исполняется 80 лет. Один из ее авторов – наш земляк Матвей Блантер. С инициативой об увековечении в Брянске Катюши к Главе города Александру Хлиманкову обратились ветераны Советского района. По их просьбе проект реконструкции сквера был дополнен инсталляцией.

На церемонии открытия сквера слова благодарности прозвучали в адрес архитекторов, дизайнеров и строителей, принимавших участие в реконструкции. Генеральному директору подрядной организации Валерию Пышкину была вручена Почётная грамота администрации Советского района Брянска.

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