В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-16T16:10:11+03:00

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В Советском районе Брянска у завода "Кремний" столкнулись пять легковушек. Сообщения об автоаварии появились в социальных сетях. ДТП случилась в первой половине дня в пятницу, 16 ноября, на улице Красноармейской.

Пользователи делятся фотографиями происшествия и рассуждают, что автомобилистам давно бы пора поменять резину на зимнюю.

Судя по снимкам, на место происшествия выезжали медики скорой помощи. На улице Красноармейской собралась большая пробка.

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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