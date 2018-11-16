2018-11-16T16:10:11+03:00
Происшествия

В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин

На место приезжали медики
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В Советском районе Брянска у завода "Кремний" столкнулись пять легковушек. Сообщения об автоаварии появились в социальных сетях. ДТП случилась в первой половине дня в пятницу, 16 ноября, на улице Красноармейской.

Пользователи делятся фотографиями происшествия и рассуждают, что автомобилистам давно бы пора поменять резину на зимнюю.

Судя по снимкам, на место происшествия выезжали медики скорой помощи. На улице Красноармейской собралась большая пробка.

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске торжественно открыли обновленный сквер за областной филармонией
На Городищенской горке в Брянске изменилась схема движения
В Брянске отметили Всероссийский день самбо
Обновлен сквер Дружбы
В Советском районе Брянска прорвало водопровод
Брянским малоимущим семьям выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового ТВ
На развитие спорта в Брянской области потратят почти 700 миллионов рублей
Брянские таможенники перехватили посылки с психотропными веществами
Остановку «Брянск-2» в Фокинском районе перенесут ближе к улице Шолохова
Лучший «анискин» страны брянец Сергей Кузюков: "В работе участкового самое главное - заслужить доверие граждан"
Житель Брянска до смерти забил случайную знакомую
В Карачеве в ювелирной мастерской вспыхнул газовый баллон
В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов, парков и скверов