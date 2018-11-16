В Брянске у «Кремния» столкнулись пять машин
На место приезжали медики
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:
В Советском районе Брянска у завода "Кремний" столкнулись пять легковушек. Сообщения об автоаварии появились в социальных сетях. ДТП случилась в первой половине дня в пятницу, 16 ноября, на улице Красноармейской.
Пользователи делятся фотографиями происшествия и рассуждают, что автомобилистам давно бы пора поменять резину на зимнюю.
Судя по снимкам, на место происшествия выезжали медики скорой помощи. На улице Красноармейской собралась большая пробка.
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».