2018-11-16T15:04:29+03:00
Общество

Брянским малоимущим семьям выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового ТВ

Как будет распределяться субсидия, пока неизвестно
Марина АНТОНОВА
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159 брянских сел и деревень останутся без цифрового и аналогового ТВ.159 брянских сел и деревень останутся без цифрового и аналогового ТВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям Брянской области, которые относятся к малоимущим, выделят шесть миллионов рублей на покупку приставок для цифрового телевидения. Как будет распределяться субсидия, пока неизвестно. Приставка для ТВ обойдется для брянцев от 800 рублей до 1500 тысячи рублей. Без нее устаревшие телевизоры перестанут работать после 11 января. В Брянске аналоговое телевидение останется, но будет сокращаться. Теперь вместо 10 бесплатных каналов будет доступны только семь. С цифровой приставкой бесплатно будут доступны 20 каналов.

Напомним, перейти на цифровое вещание жителям региона придется с нового года. По информации правительства Брянской области, 159 брянских сел и деревень останутся без цифрового и аналогового ТВ. В них живет почти 10 тысяч человек. Они смогут со скидкой купить спутниковое ТВ.

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